ПОЛІТИКА

Німеччина та Франція обговорюють спільне європейське ядерне стримування

16 лютого 2026, 16:03
Німеччина та Франція обговорюють спільне європейське ядерне стримування
джерело x.com/EmmanuelMacron
Речник уряду Німеччини у коментарі журналістам наголосив, що переговори про спільне ядерне стримування в Європі не мають на меті замінити "ядерну парасольку" від Сполучених Штатів.

Переговори між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Емманюелем Макроном щодо створення спільного європейського ядерного стримування перебувають на ранній стадії, заявив у понеділок речник німецького уряду.

Про це повідомляє Reuters.

Речник уряду Німеччини у коментарі журналістам наголосив, що переговори про спільне ядерне стримування в Європі не мають на меті замінити "ядерну парасольку" від Сполучених Штатів. За його словами, йдеться лише про її посилення та доповнення.

"Сполучені Штати відіграють центральну роль у ядерному стримуванні НАТО. Так є зараз, і ми хочемо, щоб так було й у майбутньому", – додав він.

Речник додав, що нинішні переговори між лідерами Франції та Німеччини спрямовані на пошук того, як країни можуть досягти тіснішої співпраці у сфері ядерного стримування.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він проводить переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо створення спільного європейського ядерного стримування.

Як зауважив Мерц, переговори щодо спільного ядерного стримування не означають, що Європа більше не покладається на захист НАТО, а показують те, як вона прагне зміцнити власну оборону.

"Ми робимо це не шляхом списання НАТО з рахунків. Ми робимо це шляхом створення сильної, самодостатньої європейської опори в рамках Альянсу", – сказав канцлер у своїй промові.

