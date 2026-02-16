Німеччина та Франція обговорюють спільне європейське ядерне стримування
Переговори між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Емманюелем Макроном щодо створення спільного європейського ядерного стримування перебувають на ранній стадії, заявив у понеділок речник німецького уряду.
Про це повідомляє Reuters.
Речник уряду Німеччини у коментарі журналістам наголосив, що переговори про спільне ядерне стримування в Європі не мають на меті замінити "ядерну парасольку" від Сполучених Штатів. За його словами, йдеться лише про її посилення та доповнення.
"Сполучені Штати відіграють центральну роль у ядерному стримуванні НАТО. Так є зараз, і ми хочемо, щоб так було й у майбутньому", – додав він.
Речник додав, що нинішні переговори між лідерами Франції та Німеччини спрямовані на пошук того, як країни можуть досягти тіснішої співпраці у сфері ядерного стримування.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він проводить переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо створення спільного європейського ядерного стримування.
Як зауважив Мерц, переговори щодо спільного ядерного стримування не означають, що Європа більше не покладається на захист НАТО, а показують те, як вона прагне зміцнити власну оборону.
"Ми робимо це не шляхом списання НАТО з рахунків. Ми робимо це шляхом створення сильної, самодостатньої європейської опори в рамках Альянсу", – сказав канцлер у своїй промові.