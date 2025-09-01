Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина відкрила дискусію про заморожені активи рф на користь України

01 вересня 2025, 18:22
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Згідно з попередніми даними Єврокомісії, близько 210 мільярдів євро активів російського Центробанку перебувають у замороженому стані в ЄС.

Німецькі депутати заявили про відкритість до питання використання заморожених активів рф для підтримки України. Мова йде про 210 мільярдів євро російського Центробанку, які заморожені в Євросоюзі.

Про це повідомляє Tagesschau.

З відповідною заявою виступи лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу, які перебувають з візитом в Києві - Єнс Шпан з ХДС/ХСС та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Мірш підкреслив, що між європейськими країнами тривають переговори щодо нових санкцій проти Росії. За його словами, наразі "усі варіанти лежать на столі".

Згідно з попередніми даними Єврокомісії, близько 210 мільярдів євро активів російського Центробанку перебувають у замороженому стані в ЄС. Основна частина цих коштів зберігається у брюссельському фінансовому інституті Euroclear.

Від середини минулого року ЄС почав використовувати відсоткові прибутки від цих активів для фінансування постачання зброї та боєприпасів Україні. Водночас пряме застосування російських коштів через рішення про експропріацію викликає сумніви в низці країн ЄС через юридичні ризики та ймовірні кроки у відповідь з боку Москви.

Нагадаємо, сьогодні Єнс Шпан та Маттіас Мірш перебувають з візитом у Києві. Це став перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України. Для обох політиків це також перша поїздка до Києва.

Під час перебування в українській столиці вони планують обговорити подальшу підтримку України з боку Німеччини, а також дипломатичні кроки, спрямовані на завершення війни.

