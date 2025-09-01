Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Лідери німецьких коаліційних фракцій прибули до Києва

01 вересня 2025, 12:07
Лідери німецьких коаліційних фракцій прибули до Києва
Фото: DW
Це перший спільний візит керівників парламентських груп ФРН
До Києва приїхали лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу – Єнс Шпан з блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу (ХДС/ХСС) та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).
 
Про це пише DW.
 
Це – перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України. Крім того, це перший візит для Шпана і Мірша. У Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.
 
Як заявив Шпан під час спілкування з журналістами після прибуття у Київ, вони приїхали, "щоб послати чіткий сигнал".
 
"Урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу", – сказав він. 
 
Відповідаючи на запитання про гарантії безпеки для України, зокрема про можливість розгортання контингенту, Шпан і Мірш наголосили, що найкращою гарантією є добре оснащена українська армія, і її хочуть оснастити її якомога краще.Водночас у питанні можливого розгортання солдатів Бундесверу в Україні німецькі політики уникають конкретики, хоча й не виключають такого варіанту.
 
"Насамперед планувалося озброїти та екіпірувати українську армію, надавати їй постійну підтримку, а потім, спільно з американцями, надати Україні гарантії безпеки. Існує безліч варіантів, які саме і як, це буде обговорюватися під час переговорів", – вказав Шпан.
Німеччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О’Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Політика
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 07:48
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через
Політика
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через "операції впливу" – The Times
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 07:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється