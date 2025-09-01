Лідери німецьких коаліційних фракцій прибули до Києва

Це перший спільний візит керівників парламентських груп ФРН

До Києва приїхали лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу – Єнс Шпан з блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу (ХДС/ХСС) та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Це – перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України. Крім того, це перший візит для Шпана і Мірша. У Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.

Як заявив Шпан під час спілкування з журналістами після прибуття у Київ, вони приїхали, "щоб послати чіткий сигнал".

"Урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу", – сказав він.

Відповідаючи на запитання про гарантії безпеки для України, зокрема про можливість розгортання контингенту, Шпан і Мірш наголосили, що найкращою гарантією є добре оснащена українська армія, і її хочуть оснастити її якомога краще.Водночас у питанні можливого розгортання солдатів Бундесверу в Україні німецькі політики уникають конкретики, хоча й не виключають такого варіанту.

"Насамперед планувалося озброїти та екіпірувати українську армію, надавати їй постійну підтримку, а потім, спільно з американцями, надати Україні гарантії безпеки. Існує безліч варіантів, які саме і як, це буде обговорюватися під час переговорів", – вказав Шпан.