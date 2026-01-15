Німеччина відправляє військових до Гренландії
15 січня 2026, 09:09
Долучаться й інші держави Європи.
Збройні сили Німеччини підтвердили, що направляють розвідувальну групу до Гренландії.
Про це ідеться у повідомленні Бундесверу.
Німеччина направить 13 своїх військовослужбовців до столиці Гренландії, міста Нуук, уже 15 січня. Добиратимуться вони на транспортному літаку Airbus A400M.
Як зазначається, німецькі військові разом з іншими європейськими державами на запрошення Данії візьмуть участь у розвідувальній місії з 15 по 17 січня.
"Метою є вивчення рамкових умов для можливих військових внесків з метою підтримки Данії у забезпеченні безпеки в регіоні, зокрема щодо спроможностей морського спостереження. Розвідка на місці відбуватиметься спільно з представниками інших країн-партнерів", — зазначили у Бундесвері.
Данія вже оголосила, що розгортає свої підрозділи у Гренландії "у зв’язку з навчальною діяльністю". На острові та навколо нього протягом найближчого часу буде збільшена кількість літаків, кораблів і військовослужбовців, зокрема з країн-союзниць по НАТО.
Навчання, серед іншого, можуть включати охорону об’єктів критичної інфраструктури, надання допомоги органам влади Гренландії, зокрема поліції, приймання союзницьких військ, залучення бойової авіації на та навколо Гренландії, а також виконання завдань військово-морських сил.