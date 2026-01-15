Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина відправляє військових до Гренландії

15 січня 2026, 09:09
Німеччина відправляє військових до Гренландії
Фото: з вільного доступу
Долучаться й інші держави Європи.
Збройні сили Німеччини підтвердили, що направляють розвідувальну групу до Гренландії.
 
Про це ідеться у повідомленні Бундесверу.
 
Німеччина направить 13 своїх військовослужбовців до столиці Гренландії, міста Нуук, уже 15 січня. Добиратимуться вони на транспортному літаку Airbus A400M.
 
Як зазначається, німецькі військові разом з іншими європейськими державами на запрошення Данії візьмуть участь у розвідувальній місії з 15 по 17 січня.
 
"Метою є вивчення рамкових умов для можливих військових внесків з метою підтримки Данії у забезпеченні безпеки в регіоні, зокрема щодо спроможностей морського спостереження. Розвідка на місці відбуватиметься спільно з представниками інших країн-партнерів", — зазначили у Бундесвері.
 
Данія вже оголосила, що розгортає свої підрозділи у Гренландії "у зв’язку з навчальною діяльністю". На острові та навколо нього протягом найближчого часу буде збільшена кількість літаків, кораблів і військовослужбовців, зокрема з країн-союзниць по НАТО.
 
Навчання, серед іншого, можуть включати охорону об’єктів критичної інфраструктури, надання допомоги органам влади Гренландії, зокрема поліції, приймання союзницьких військ, залучення бойової авіації на та навколо Гренландії, а також виконання завдань військово-морських сил.

 

НімеччинаГренландіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється