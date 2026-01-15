Німеччина відправляє військових до Гренландії

Збройні сили Німеччини підтвердили, що направляють розвідувальну групу до Гренландії.

Німеччина направить 13 своїх військовослужбовців до столиці Гренландії, міста Нуук, уже 15 січня. Добиратимуться вони на транспортному літаку Airbus A400M.

Як зазначається, німецькі військові разом з іншими європейськими державами на запрошення Данії візьмуть участь у розвідувальній місії з 15 по 17 січня.

"Метою є вивчення рамкових умов для можливих військових внесків з метою підтримки Данії у забезпеченні безпеки в регіоні, зокрема щодо спроможностей морського спостереження. Розвідка на місці відбуватиметься спільно з представниками інших країн-партнерів", — зазначили у Бундесвері.

Данія вже оголосила, що розгортає свої підрозділи у Гренландії "у зв’язку з навчальною діяльністю". На острові та навколо нього протягом найближчого часу буде збільшена кількість літаків, кораблів і військовослужбовців, зокрема з країн-союзниць по НАТО.

Навчання, серед іншого, можуть включати охорону об’єктів критичної інфраструктури, надання допомоги органам влади Гренландії, зокрема поліції, приймання союзницьких військ, залучення бойової авіації на та навколо Гренландії, а також виконання завдань військово-морських сил.