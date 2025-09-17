Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина виділяє рекордні €86 млрд на 2025 рік на оборону

17 вересня 2025, 20:36
Фото: uainforg.livejournal.com
Що більше на 14 млрд євро, ніж торік.

Сьогодні, 17 вересня, Бундестаг ухвалив у другому читанні бюджет Міністерства оборони Німеччини на 2025 рік у розмірі 62,31 млрд євро. 

Також на Спеціальний фонд Бундесверу буде виділено додаткові 24,06 млрд євро, повідомляє агенція Укрінформ.

За відповідне рішення проголосували фракції правлячої коаліції: ХДС/ХСС та СДПН. Опозиційні партії - "Альтернатива для Німеччини" (права), Ліва партія та "Зелені" -усі вони виступили проти.

Затверджений бюджет Міністерства оборони перевищує минулорічні витрати на 10,36 млрд євро. Спеціальний фонд, який використовується для додаткових оборонних заходів, збільшено на 4,26 млрд євро порівняно з 2024 роком. З них 21,64 млрд євро передбачено на закупівлю озброєння.

Таким чином загальний оборонний бюджет Німеччини у 2025 році сягне 86,37 млрд євро це рекордний показник у історії країни.

Зокрема, на придбання бойових літаків Eurofighter виділено 796,97 млн євро, на літаки та авіаційне обладнання — 363,42 млн євро, на військово-морську техніку — 142,44 млн євро, а на боєприпаси на понад 3 млрд євро. Витрати на персонал складуть 17,43 млрд євро.

Для порівняння, торік бюджет Міноборони становив 52 млрд євро, а Спеціальний фонд - 20 млрд євро.

Також днями у Бундестазі закликали НАТО збивати російські дрони над Україною.

 

Німеччинаоборонабюджет

