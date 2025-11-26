Німеччина виділяє Україні €170 млн на зимову інфраструктуру

За його словами, підтримка українського народу триватиме стільки, скільки це буде необхідно.

Німеччина оголосила про збільшення військової підтримки Україні та негайне виділення зимової допомоги Києву у розмірі 170 млн євро. Таким чином вона хоче продемонструвати, що рф не досягне успіху у війні.

Про це канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив у своїй промові в Бундестазі.

Він наголосив, що Німеччина продовжить підтримку України "на дуже високому рівні" у федеральному бюджеті на 2026 рік.

"З огляду на нещодавні події ми збільшили цю суму ще на 3 мільярди євро, довівши загальну суму до 11,5 мільярда євро. І ми негайно надаємо додаткові 170 мільйонів євро на інфраструктуру, щоб пом'якшити вплив російського тероризму на зимові постачання України", - заявив Мерц.

За його словами, підтримка українського народу триватиме стільки, скільки це буде необхідно. Мерц додав, що Німеччина хоче зробити заморожені активи росії доступними саме для цього.

"путін має усвідомити, що він не має жодного шансу виграти цю війну за рахунок європейців і європейського мирного порядку", - зазначив німецький канцлер.

Крім того, Мерц привітав зусилля США щодо завершення війни, проте зауважив, що Україна та ЄС не бажають настання миру через капітуляцію.

Він підкреслив, що угода між великими державами без згоди України та європейців, "не стане основою для справжнього, стійкого миру в Україні".

Канцлер Німеччина нагадав, що у війні в Україні є лише один агресор. Він також зазначив, що її можна "закінчити хоч завтра", якщо рф виведе свої війська з української території.