Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина висилає підозрюваного у шпигунстві співробітника посольства росії, який діяв "під прикриттям дипломата"

22 січня 2026, 18:11
Німеччина висилає підозрюваного у шпигунстві співробітника посольства росії, який діяв
Фото: з вільного доступу
Протягом 72 годин російський дипломат-шпигун повинен виїхати з країни.
Німеччина ухвалила рішення висилати співробітника посольства росії, який, за даними слідства, здійснював шпигунську діяльність під дипломатичним прикриттям.
 
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини та пише Spiegel.
 
22 січня Міністерство закордонних справ викликало на зустріч посла росії. Під час зустрічі дипломату кремля повідомили, що "особа, яка шпигувала від імені росії", має бути вислана з Німеччини.
 
"Ми не приймаємо шпигунство у Німеччині — і особливо не під прикриттям дипломатичного статусу", — наголосили в МЗС.
 
Spiegel пише, що йдеться про заступника військового аташе посольства росії у Берліні, який працював на одну з російських спецслужб і "тривалий час керував заарештованою шпигункою".
 
За інформацією видання, контактною особою затриманої раніше за підозрою у шпигунстві Ілони В. був заступник військового аташе рф Андрій М., який насправді є співробітником російської спецслужби.
 
Протягом 72 годин російський дипломат-шпигун повинен виїхати з країни.

 

Німеччинашпигунство

Останні матеріали

Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється