Німеччина висилає підозрюваного у шпигунстві співробітника посольства росії, який діяв "під прикриттям дипломата"

Протягом 72 годин російський дипломат-шпигун повинен виїхати з країни.

Німеччина ухвалила рішення висилати співробітника посольства росії, який, за даними слідства, здійснював шпигунську діяльність під дипломатичним прикриттям.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини та пише Spiegel.

22 січня Міністерство закордонних справ викликало на зустріч посла росії. Під час зустрічі дипломату кремля повідомили, що "особа, яка шпигувала від імені росії", має бути вислана з Німеччини.

"Ми не приймаємо шпигунство у Німеччині — і особливо не під прикриттям дипломатичного статусу", — наголосили в МЗС.