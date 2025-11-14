Німеччина закладає у бюджет €11,5 млрд підтримки для України

Бюджет Німеччини на наступний рік становитиме близько €524 мільярдів — на понад €4 мільярдів більше, ніж уряд пропонував у попередньому проєкті.

Бюджетний комітет Бундестагу ФРН погодив проєкт бюджету на 2026 рік — Україні виділять €11,5 мільярда допомоги.

Про це йдеться на сайті німецького парламенту.

Зростуть і запозичення: очікується, що країна візьме близько €97 мільярдів, тобто на €8 мільярдів більше, ніж планували.

Частину цих грошей — понад €57 мільярдів уряд збирається оформити через «секторальний виняток». Це механізм, який дозволяє виходити за межі бюджетних правил, якщо йдеться про оборону та критичні питання безпеки.

Саме завдяки цьому Україна отримає додаткові €3 мільярди на оборону.

Загальні витрати Міноборони Німеччини у 2026 році становитимуть майже €82 мільярди. Для порівняння: очікується, що у 2025 році вони сягнуть близько €62 мільярдів.

Комітет працював над документом понад 15 годин і розглянув більше ніж 1500 поправок. Голосування за бюджет у Бундестазі заплановане на 28 листопада.