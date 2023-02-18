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Німеччина заморозила російських активів на €5,32 млрд

18 лютого 2023, 16:41
Німеччина заморозила російських активів на €5,32 млрд
Фото: з вільного доступу
Майже через рік після початку російської агресивної війни в Україні в Німеччині під санкції потрапили активи на загальну суму €5,32 млрд.

Відповідну заяву зробило Федеральне міністерство фінансів на запит німецької газети. 

Про це написала Welt.

Ця сума складається з активів російських "юридичних осіб", до яких належить Центральний банк росії, а також фізичних та юридичних осіб, що потрапили до санкційного списку ЄС. У міністерстві не захотіли відповісти, наскільки великими є заморожені активи російських олігархів у Німеччині.

“Центральне відомство з виконання санкцій (ZfS) все ще перебуває на стадії розбудови. Наразі там працюють 36 співробітників, "подальший набір персоналу постійно просувається вперед", повідомили в Міністерстві фінансів. Для "пріоритетних сфер, таких як визначення активів", структури "перебувають на стадії розбудови" - сказали у відомтві. 

Відповідно до Закону про застосування санкцій II, ZfS також має вести реєстр заморожених активів, який публікується на сайті відомства. 

"Записи можуть бути зроблені тільки тоді, коли є безпечний статус розслідування", - заявили в Міністерстві фінансів. "Розпочато технічну реалізацію реєстру активів", - йдеться в матеріалі.

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