Німеччина зменшує закупівлю американської зброї, роблячи ставку на Європу

У Німеччині готують масштабну програму переозброєння на загальну суму в 83 мільярда євро. Близько 8% оборонних контрактів передбачають закупівлю озброєнь США.

Про це повідомляє Politico.

Таким чином, Берлін вирішив задіяти для програми переважно європейський ОПК, який останнім часом доволі активно розвивається.

Загалом у складеному для бюджетного комітету німецького парламенту списку оприлюднені 154 великі закупівлі в оборонній сфері в період з вересня 2025 року по грудень 2026 року.

Найдорожчий окремий пункт - програма фрегатів F-127, яку планує реалізувати німецький морський гігант TKMS. Її вартість оцінюється у 26 млрд євро. Нові військові кораблі призначені для забезпечення далекобійної протиповітряної та протиракетної оборони військово-морського флоту Німеччини.

Іншим важливим елементом стали нові винищувачі Eurofighter Typhoon у версії Tranche 5, на які згодом планують виділити 4 млрд євро. Ще 1,9 млрд євро виділять на модернізацію бортових радіолокаційних станцій.

У жовтні планують виділити понад 3,4 млрд євро на додаткові броньовані машини Boxer від компаній Rheinmetall і KNDS. До цього додається 3,8 млрд євро на перспективний колісний винищувач танків.

До політично чутливих програм належить модернізація крилатих ракет Taurus вартістю 2,3 млрд євро, яка має бути затверджена в грудні. Нагадаємо, Київ давно хоче, щоб ці ракети поставили Україні, але Німеччина й досі не погодилася на це.

Що стосується американських компаній, то вони отримають лише окремі контракти. Йдеться, зокрема, про 5,1 млрд євро на ЗРК Patriot від компанії Raytheon та 150 млн євро на торпеди для літаків Boeing P-8A Poseidon. Загалом сума закупівель у США становить близько 6,8 млрд євро.

Ця картина доволі яскраво контрастує з попередніми роками, коли Німеччина виступала одним із найбільших покупців американської зброї. Так, у 2020–2024 роках Берлін витратив на зброю США понад 17 млрд доларів.