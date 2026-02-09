Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина звинуватила громадянина України у змові з російською розвідкою для підриву посилок у Європі

09 лютого 2026, 13:42
Німеччина звинуватила громадянина України у змові з російською розвідкою для підриву посилок у Європі
Фото: з вільного доступу
Прокуратура Німеччини розпочала розслідування.

Німецькі прокурори повідомили у своїй заяві, що Німеччина висунула звинувачення громадянину України у зв'язку з підозрою у змові з російською розвідкою з метою підриву посилок у Європі.

Підозрюваний, якого відповідно до німецького законодавства про захист персональних даних ідентифікували лише як Євгена Б., був заарештований у Швейцарії 13 травня минулого року і екстрадований до Німеччини в грудні.

"У березні 2025 року Євген Б. разом із двома іншими фігурантами — Даніїлом Б. та Владиславом Т. — за дорученням посередників російських спецслужб у Маріуполі відправили з Кельна до України дві посилки, оснащені GPS-трекерами", — йдеться в заяві.

Згідно з даними слідства, відправлення використовувалися для збору інформації про логістичні шляхи, аби згодом застосувати їх для пересилання посилок із запальними пристроями, які мали спалахувати на території Німеччини або на шляху до неокупованих росією регіонів України з метою завдання максимальної шкоди.

Німеччинарозвідкаросія загроза

Останні матеріали

Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атаку ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атаку ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється