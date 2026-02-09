Німеччина звинуватила громадянина України у змові з російською розвідкою для підриву посилок у Європі

Прокуратура Німеччини розпочала розслідування.

Німецькі прокурори повідомили у своїй заяві, що Німеччина висунула звинувачення громадянину України у зв'язку з підозрою у змові з російською розвідкою з метою підриву посилок у Європі.

Підозрюваний, якого відповідно до німецького законодавства про захист персональних даних ідентифікували лише як Євгена Б., був заарештований у Швейцарії 13 травня минулого року і екстрадований до Німеччини в грудні.

"У березні 2025 року Євген Б. разом із двома іншими фігурантами — Даніїлом Б. та Владиславом Т. — за дорученням посередників російських спецслужб у Маріуполі відправили з Кельна до України дві посилки, оснащені GPS-трекерами", — йдеться в заяві.

Згідно з даними слідства, відправлення використовувалися для збору інформації про логістичні шляхи, аби згодом застосувати їх для пересилання посилок із запальними пристроями, які мали спалахувати на території Німеччини або на шляху до неокупованих росією регіонів України з метою завдання максимальної шкоди.