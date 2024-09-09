Німецька розвідка каже, що за кібератаками НАТО та ЄС стоїть російське ГРУ

Вже зареєстровано вже більш як 14 тисяч випадків сканування доменів у 28 країнах НАТО та ЄС.

Внутрішня розвідка Німеччини попередила про кібергрупу, що належить до підрозділу 29155 російської військової розвідки ГРУ, заявивши, що вона здійснювала кібератаки проти країн НАТО та ЄС.

Про це повідомляє агенція Reuters.

В дописі на платформі соціальних мереж X у понеділок Bundesverfassungsschutz заявив, що видає попередження проти групи, відомої як UNC2589 разом із ФБР, агентством кібербезпеки США CISA, АНБ та іншими міжнародними партнерами.

Згідно з даними німецького відомства, від початку 2022 року основною метою кіберугруповання, було шпигувати та перешкоджати надходженню допомоги в Україну.

Також внутрішня розвідка ФРН попередила про кібергрупу, яка пов'язана з російською військовою частиною 29155 Головного розвідуправління, заявивши, що вона здійснювала кібератаки проти країн НАТО та Євросоюз.

Підрозділ ГРУ, до якого належить угруповання, підозрюється у причетності до отруєння у 2018 році російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Британії.

На сьогодні зареєстровано вже більш як 14 тисяч випадків сканування доменів у 28 країнах НАТО та ЄС, включаючи Німеччину.