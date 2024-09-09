Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німецька розвідка каже, що за кібератаками НАТО та ЄС стоїть російське ГРУ

09 вересня 2024, 14:51
Німецька розвідка каже, що за кібератаками НАТО та ЄС стоїть російське ГРУ
Вже зареєстровано вже більш як 14 тисяч випадків сканування доменів у 28 країнах НАТО та ЄС.

Внутрішня розвідка Німеччини попередила про кібергрупу, що належить до підрозділу 29155 російської військової розвідки ГРУ, заявивши, що вона здійснювала кібератаки проти країн НАТО та ЄС.

Про це повідомляє агенція Reuters.

В дописі на платформі соціальних мереж X у понеділок Bundesverfassungsschutz заявив, що видає попередження проти групи, відомої як UNC2589 разом із ФБР, агентством кібербезпеки США CISA, АНБ та іншими міжнародними партнерами.

Згідно з даними німецького відомства, від початку 2022 року основною метою кіберугруповання, було шпигувати та перешкоджати надходженню допомоги в Україну.

Також внутрішня розвідка ФРН попередила про кібергрупу, яка пов'язана з російською військовою частиною 29155 Головного розвідуправління, заявивши, що вона здійснювала кібератаки проти країн НАТО та Євросоюз.

Підрозділ ГРУ, до якого належить угруповання, підозрюється у причетності до отруєння у 2018 році російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Британії.

На сьогодні зареєстровано вже більш як 14 тисяч випадків сканування доменів у 28 країнах НАТО та ЄС, включаючи Німеччину.

 
НімеччинаГРУкібератаки

Останні матеріали

путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Політика
путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 13:49
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Політика
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 11:34
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Політика
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2024, 23:52
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Політика
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 14:11
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Політика
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 12:07
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Політика
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 08:42
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Політика
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 16:29
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється