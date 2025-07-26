Німецький політик із проросійської AдН таємно воював на боці України проти росії

За службу у ЗСУ його можуть виключити з партії.

У Німеччині заступника голови районного відділення ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AдН) Тіма Шрамма хочуть позбавити членства у цій політсилі за те, що він воював добровольцем в українській армії.

Про це пише Welt.

Зазначається, що 22-річний Шрамм служив добровольцем в українській армії з березня по червень цього року мінометником та оператором безпілотника. Як ідеться у клопотанні про виключення Шрамма з партії, він "серйозно порушив принципи та правила партії та завдав партії серйозної шкоди". Крім того, "за його власними заявами, він також стріляв у людей".

Видання WELT нагадало, що провідні політики AдН "неодноразово наголошували, що Німеччина повинна залишатися осторонь від війни в Україні", мовляв, той, хто не бажає "підкорятися цьому демократично структурованому внутрішньопартійному порядку, принаймні з важливих питань, не може розраховувати на членство у партії".

Тим часом сам Шрамм в інтерв'ю Nius розповів, що ще з 2022 року займався організацією допомоги для України.

"Тоді ніхто не знав, чи впаде Київ. Я поїхав. Це був мій перший контакт з Україною. Після цього я знову поїхав туди сам. У 2023 році ми троє з Вупперталя поїхали до Чорнобиля на старому Golf III. Дорогою потрапили в аварію та випадково зустріли доброзичливих українців, з якими досі дружимо. Відтоді ми часто відвідуємо одне одного – катаємося на лижах, відпочиваємо на пляжі в Одесі. Мені там просто дуже сподобалося", - зазначив він.

Після того він намагався вступити до Міжнародного легіону в ЗСУ, але тоді його не взяли, однак 2024 року Шрамму таки вдалося потрапити до підрозділу територіальної оборони. При цьому політик не повідомив партію про свої зв'язки з Україною.

"Під час мого відрядження ніхто про це не знав – частково з міркувань безпеки. Після цього я не був певен, чи варто мені це оприлюднювати... Але друзі по партії – навіть ті, хто обіймав вищі посади – підбадьорювали мене... Реакція була переважно позитивною... Але особисто я відзначаю те, що всередині партії нарешті розпочалися дебати. російський наратив руйнується. Я дуже цьому радий", - зазначив політик.