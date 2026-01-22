Норвегія передала Україні ракети до ППО для захисту енергетики

Норвегія передала Україні ракети до систем протиповітряної оборони, які вже використовують для відбиття російських повітряних атак.

За словами Федорова, завдяки рішенню Норвегії надати Україні безпекову підтримку на $7 млрд у 2026 році та найбільшому серед партнерів внеску в посилення ППО через проєкт PURL у 2025 році, Україна вже отримала ракети, якими збиває російські ракети і дрони.

Окремо міністр подякував Норвегії за передачу критично важливих ракет до систем ППО зі своїх складів минулого тижня, які Україна використовує для захисту енергетичної інфраструктури від крилатих ракет РФ.

Під час розмови сторони обговорили подальшу співпрацю в межах PURL, а також розвиток спроможностей систем NASAMS, зокрема, інтеграцію нових типів ракет, щоб посилити можливості протиповітряної оборони України.

Федоров також подякував Норвегії за співфінансування передачі Україні систем Patriot з Німеччини та звернувся із запитом щодо подальшої підтримки програми Patriot, зокрема у частині забезпечення ракетами.

Крім того, сторони торкнулися обміну бойовим досвідом. За словами міністра, Україна готова ділитися з партнерами даними з поля бою, зокрема щодо ураження повітряних цілей, отриманими через екосистему DELTA.

Окрему увагу під час переговорів приділили потребам в артилерії та постачанню далекобійних боєприпасів, а також підтримці чеської ініціативи.