Норвегія виділила третій у цьому році пакет енергетичної підтримки для України

22 жовтня 2025, 15:55
Фото: Главком
Окремо говорили про оборонну співпрацю – виробництво дронів і ракет, розширення ініціативи PURL.
Норвегія виділила третій у цьому році пакет енергетичної підтримки для України – $150 млн для закупівлі газу. 
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Норвегії. 
 
Сьогодні маємо новий пакет енергетичної підтримки від Норвегії, вже третій у цьому році, – близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку. Енергетична підтримка надзвичайно важлива”, – написав Зеленський.
 
Він подякував Норвегії за цю допомогу і премʼєр-міністру Йонасу Гару Стере під час зустрічі. Сторони обговорили потреби України в системах ППО, ракетах до них та інші кроки, які можуть зміцнити Україну взимку.
 
Окремо говорили про оборонну співпрацю – виробництво дронів і ракет, розширення ініціативи PURL. Скоординували також позиції та зустрічі, які відбудуться цього тижня у Європі.

 

