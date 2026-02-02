У Німеччині затримали підозрюваних у постачанні товарів для росії
На території німецької землі Шлезвіг-Гольштейн затримали пʼятьох людей, підозрюваних у поставках товарів для російської промисловості, зокрема для оборонних підприємств. Через компанію у Любеці організували приблизно 16 тисяч поставок в обхід ембарго.
Про це пише Bild з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.
Загальна сума поставок сягає щонайменше 30 млн євро. Серед затриманих:
- громадянин Німеччини та росії, керуючий директор фірми;
- двоє громадян Німеччини;
- чоловік з громадянствами Німеччини та України;
- громадянин Німеччини та рф.
Окрім цього, також відбулись обшуки в інших регіонах Німеччини. Слідчі дії повʼязані з розслідуванням щодо ще п'яти підозрюваних.