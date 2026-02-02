Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Німеччині затримали підозрюваних у постачанні товарів для росії

02 лютого 2026, 13:52
У Німеччині затримали підозрюваних у постачанні товарів для росії
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Один з підозрюваних — громадянин України.

На території німецької землі Шлезвіг-Гольштейн затримали пʼятьох людей, підозрюваних у поставках товарів для російської промисловості, зокрема для оборонних підприємств. Через компанію у Любеці організували приблизно 16 тисяч поставок в обхід ембарго.

Про це пише Bild з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.

Загальна сума поставок сягає щонайменше 30 млн євро. Серед затриманих:

  • громадянин Німеччини та росії, керуючий директор фірми;
  • двоє громадян Німеччини;
  • чоловік з громадянствами Німеччини та України;
  • громадянин Німеччини та рф.

Окрім цього, також відбулись обшуки в інших регіонах Німеччини. Слідчі дії повʼязані з розслідуванням щодо ще п'яти підозрюваних.

