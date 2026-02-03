Польща наполягає на активнішій ролі Норвегії у контролі флоту рф
Польща закликала Норвегію відігравати активнішу роль у протидії російському "тіньовому флоту" в Балтійському регіоні.
Про це під час спільної пресконференції з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде в Осло заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише МЗС Польщі.
Під час заходу обидва міністри висловили підтримку Україні та підкреслили важливість боротьби з "тіньовим флотом" рф, який створює загрозу не лише для безпеки регіону, але й для екосистеми Балтійського моря.
Сікорський подякував Норвегії за військову допомогу у забезпеченні роботи аеропорту "Жешув-Ясьонка" та закликав до швидкого ухвалення 20-го пакету санкцій проти росії.
"Закликаю Норвегію відігравати більшу роль у стримуванні так званого "тіньового флоту". Це не просто тіні – це флот старих кораблів, які становлять реальну загрозу для Балтійського моря", – підкреслив він.
Раніше ми писали, що Україна синхронізувала санкції з ЄС проти "тіньового флоту" росії.