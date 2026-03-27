27 березня 2026, 19:57
Норвегія змінює правила прийому українських біженців
Чоловікам пропонують залишатися для підтримки держави під час війни.

Норвегія більше не прийматиме чоловіків-біженців з України за програмою колективного захисту.  Прийом заявок на притулок відбуватиметься на загальних підставах. про це у п'ятницю, 27 березня.

Про це повідомила пресслужба уряду.

Міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен пояснила, що це рішення продиктоване позицією норвезького уряду, що якомога більше громадян України мають залишатися "для участі в оборонній боротьбі та підтримки українського суспільства".

"Норвегія вже прийняла найбільше українців у скандинавському регіоні, і норвезькі муніципалітети повідомляють про тиск на надання послуг та нестачу житла. Тому ми посилюємо обмеження", – пояснила вона. 

Нові правила не стосуватимуться чоловіків, списаних зі служби або які евакуйовані за програмою медичної евакуації. Винятки передбачені також для самотніх чоловіків з дітьми.

Крім того, зміни не стосуватимуться українців, які вже отримали тимчасовий колективний захист в країні.

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
