Норвегія змінює правила прийому українських біженців

Чоловікам пропонують залишатися для підтримки держави під час війни.

Норвегія більше не прийматиме чоловіків-біженців з України за програмою колективного захисту. Прийом заявок на притулок відбуватиметься на загальних підставах. про це у п'ятницю, 27 березня.

Про це повідомила пресслужба уряду.

Міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен пояснила, що це рішення продиктоване позицією норвезького уряду, що якомога більше громадян України мають залишатися "для участі в оборонній боротьбі та підтримки українського суспільства".

"Норвегія вже прийняла найбільше українців у скандинавському регіоні, і норвезькі муніципалітети повідомляють про тиск на надання послуг та нестачу житла. Тому ми посилюємо обмеження", – пояснила вона.

Нові правила не стосуватимуться чоловіків, списаних зі служби або які евакуйовані за програмою медичної евакуації. Винятки передбачені також для самотніх чоловіків з дітьми.

Крім того, зміни не стосуватимуться українців, які вже отримали тимчасовий колективний захист в країні.