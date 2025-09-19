Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Нові обмеження ЄС: що входить у 19-й пакет санкцій проти росії

19 вересня 2025, 15:53
Обмеження також вперше торкнуться криптоплатформ та транзакцій у криптовалютах.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас представили новий 19-й пакет санкцій проти росії.

Енергетика. Нові обмеження запропонували ввести проти 118 суден тіньового флоту рф. Загальна їх кількість в такому випадку зросте до понад 560.

Також обмеження стосуватимуться великих енергетичних компаній "Роснафта" та "Газпромнафта" — для них повністю заборонять операції в ЄС.

Крім того, санкції пропонують і проти нафтопереробних заводів, нафтотрейдерів, нафтохімічних компаній в третіх країнах, включаючи Китай. Йдеться про компанії, які купують російську нафту в порушення санкцій.

Каллас додала, що ЄС також планує прискорити відмову від російського скрапленого природного газу до 1 січня 2027 року.

Фінанси. Обмеження планують ввести проти низки банків у росії та інших країнах, які допомагають рф обходити санкції. Зокрема, мова про російську платіжну систему "Мир".

Обмеження також вперше торкнуться криптоплатформ та транзакцій у криптовалютах.

Прямий експорт товарів і технологій. Обмеження планують ввести проти 45 компаній у росії та третіх країнах, які надавали пряму чи опосередковану підтримку російському військово-промисловому комплексу.

Також ЄК заборонить експорт низки хімікатів, руд, металів і солей та посилить експортний контроль для промисловості росії, Індії та КНР.

війнаЄвросоюзкриптовалютиУрсула фон дер ЛяєнКая Каллассанкціі проти росіїнафта рф

