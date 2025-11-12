Нову наглядову раду "Енергоатома" представлять протягом тижня

Оновлення ради спрямоване на посилення антикризового управління.

Протягом тижня уряду представлять пропозиції щодо нового складу Наглядової ради АТ “НАЕК “Енергоатом”.

Про це повідомляє Міністерство економіки, дозвілля та сільського господарства.

Зазначено, що за дорученням прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради АТ “НАЕК “Енергоатом”.

Відомо, що вже розпочато роботу зі списками можливих кандидатів, а радник, який допомагає міністерству, вже обраний. В умовах повномасштабної війни Наглядова Рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за: