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ПОЛІТИКА

Новий глава Пентагону візьме участь у засіданні "Рамштайн" без оголошень про нову допомогу Україні

11 лютого 2025, 16:21
Новий глава Пентагону візьме участь у засіданні
wikimedia.org
Вперше з початку повномасштабної війни таке засідання скликали не США, а Велика Британія.

Новий глава Пентагону Піт Гегсет цього тижня братиме участь у засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). Ймовірно, він не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Гегсет поїде на зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться завтра, 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Вперше з початку повномасштабної війни таке засідання скликали не США, а Велика Британія.

WP пише, що від Гегсета не очікується жодних заяв щодо нової військової допомоги Україні. Водночас неназваний американський чиновник розповів газеті, що глава Пентагону не збирається проводити окремі зустрічі з українськими колегами, він радше буде "слухачем" на "Рамштайні", а також на зустрічі міністрів оборони НАТО в четвер, 13 лютого.

"Міністр підтвердить прихильність президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) дипломатичному припиненню війни в Україні якомога швидше. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства в наданні допомоги Україні у сфері безпеки", - зазначили в Пентагоні перед від'їздом міністра оборони.

Високопоставлений дипломат НАТО розповів WP, що конструктивний діалог із новою американською адміністрацією, а також зобов'язання США зробити все можливе, щоб Україна продовжувала боротьбу, "будуть найважливішими результатами зустрічі".

НАТОПентагонВелика Британіядопомога УкраїніРамштайнПіт Гегсет

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