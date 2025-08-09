NYT: Падіння доходів від нафти сповільнить економіку росії

Більшість цивільних галузей перестала зростати, а високі відсоткові ставки (18%) стримують інвестиції та призводять до скорочень на великих підприємствах.

росія, яка після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році пережила економічний бум завдяки масштабним держвидаткам, у 2025 році зіткнеться з уповільненням зростання до 1–2% проти 4,7% у 2024-му.

Про це повідомляє The New York Times.

Попри інфляцію близько 9%, зростання зарплат у низці секторів поки пом’якшує удар по добробуту росіян. Однак уповільнення економіки підриває досягнуте за час війни підвищення рівня життя і може вплинути на політичну стабільність.

Бюджетний дефіцит рф у 2025 році прогнозують на рівні 1,7% ВВП замість запланованих 0,5%. Уряд планує покривати його за рахунок резервів, внутрішніх запозичень та скорочення соціальних і інфраструктурних витрат. Експерти зазначають, що навіть за такого розвитку подій у кремля залишиться достатньо ресурсів для продовження війни проти України.