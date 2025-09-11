NYT: росія перевіряє реакцію Заходу кроками малої ескалації

рф уже давно використовує стратегії відволікання уваги і заперечення.

росія продовжує підвищувати ставки у війні проти України, атакуючи території її союзників. Протягом трьох останніх тижнів російські безпілотники і ракети завдавали ударів по об'єктах, що мають велике значення для України і країн Заходу, що пізніше вилилося в дронову атаку по Польщі.

Як ідеться в аналізі The New York Times, рф поступово перетнула західну "червону межу". Проте москва продовжує заперечувати те, що атака по території однієї з країн-членів НАТО була завдана навмисно.

Аналітики в розмові з журналістами заявили, що росія веде бойові дії в Україні на межі своїх можливостей у сфері звичайних збройних сил. Це обмежує її здатність до ескалації в реальному військовому плані, але удари по західних об'єктах в Україні або прольоти безпілотників через кордон НАТО не виключені.

Деякі аналітики вважають, що західні союзники України також перетнули "червоні лінії", але вже стосовно москви. Зокрема, США, Великобританія і Франція надали Києву ракети дальнього радіусу дії, але спершу суворо заборонили бити ними по території рф. Пізніше це обмеження було знято, незважаючи на заперечення кремля.

У виданні нагадали, що рф уже давно використовує стратегії відволікання уваги і заперечення. Ще 2014 року російський диктатор владімір путін розмістив у Криму військових у масках і формі без знаків розрізнення, заявивши, що це не російські солдати. Це примітивний хід, але він дозволив на кілька днів послабити реакцію Заходу.

Ба більше, у виданні звернули увагу, що майже всі російські військові операції в інших країнах за останні півстоліття розпочиналися з розгортання солдатів у цивільному одязі або формі без знаків розрізнення, включно з придушенням повстання "Празької весни" 1968 року в Чехословаччині, до конфліктів в Афганістані та Чечні.

Радник з адміністрації президента України Володимира Зеленського на умовах анонімності заявив журналістам, що навіть невизнана атака рф може принести їй переваги в переговорах у рамках стратегії "ескалації для деескалації" війни. Наприклад, росія може запропонувати Польщі та її стривоженим союзникам гарантії проти майбутніх вторгнень, подані як поступка в переговорах щодо припинення війни проти України, а потім зажадати щось натомість.