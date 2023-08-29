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Обговорення гарантій безпеки для України від G7 триватиме до наступного року — WSJ

29 серпня 2023, 13:57
Обговорення гарантій безпеки для України від G7 триватиме до наступного року — WSJ
Підготовка країнами "Великої сімки" гарантій безпеки для України займе багато місяців, а певні двосторонні домовленості будуть укладені лише наступного року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal

Серед країн G7 немає спільної думки щодо того, наскільки детальними мають бути зобов'язання перед Україною.

Також країнам необхідно з'ясувати з Україною, якими можуть бути її майбутні військові потреби, пише видання. 

G7 потрібно координувати двосторонні переговори між західними країнами і гарантувати, аби оборонна промисловість союзників змогла надати обіцяну військову допомогу Україні, не підриваючи потреби західних збройних сил у поповненні та розширенні своїх власних можливостей.

Без надійних пакетів підтримки Києва росію навряд чи вдасться утримати від продовження війни, йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Західні аналітики також вважають проблемою питання спроможності ефективно розподіляти та захищати військові витрати для України в майбутні роки після зміни влади в країнах Заходу.

"Європейські союзники вже готуються до того, що довгострокові обіцянки адміністрації президента США Джозефа Байдена виявляться слабшими, ніж очікувалося, або занадто розпливчастими, щоб забезпечити надійне стримування росії", - пише американське видання. 

Нагадаємо, що Косово приєдналося до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

G7гарантії безпеки

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