Обговорення гарантій безпеки для України від G7 триватиме до наступного року — WSJ
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Серед країн G7 немає спільної думки щодо того, наскільки детальними мають бути зобов'язання перед Україною.
Також країнам необхідно з'ясувати з Україною, якими можуть бути її майбутні військові потреби, пише видання.
G7 потрібно координувати двосторонні переговори між західними країнами і гарантувати, аби оборонна промисловість союзників змогла надати обіцяну військову допомогу Україні, не підриваючи потреби західних збройних сил у поповненні та розширенні своїх власних можливостей.
Без надійних пакетів підтримки Києва росію навряд чи вдасться утримати від продовження війни, йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.
Західні аналітики також вважають проблемою питання спроможності ефективно розподіляти та захищати військові витрати для України в майбутні роки після зміни влади в країнах Заходу.
"Європейські союзники вже готуються до того, що довгострокові обіцянки адміністрації президента США Джозефа Байдена виявляться слабшими, ніж очікувалося, або занадто розпливчастими, щоб забезпечити надійне стримування росії", - пише американське видання.
Нагадаємо, що Косово приєдналося до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.