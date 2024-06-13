Україна отримає додаткову допомогу енергетичному сектору на загальну суму понад $1 млрд

Лише США пообіцяли $500 мільйонів нового фінансування для підтримки енергетичного сектору.

Партнери G7+ вирішили надати допомогу енергетичному сектору України на суму понад 1 мільярд доларів США.

Про це повідомило Міненерго за підсумками засідання з надання допомоги енергосектору в межах Міжнародної конференції з відновлення України 2024 у Берліні.

Зазначається, що мова йде про понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України, $500 мільйонів нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору, 300 мільйонів євро додаткового фінансування від ЄБРР, щонайменше 47 мільйонів доларів додаткового гранту від Світового банку та донації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС.

"Ми, члени Координаційної групи G7+ з допомоги енергетиці України та Уряд України, засуджуємо дії росії та вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих атак на критичну інфраструктуру, які мають руйнівний вплив на життя цивільного населення", - йдеться в заяві.

Раніше спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер завила про виділення $824 млн на допомогу енергетичному сектору нашої країни.