Обіцянок НАТО щодо допомоги Україні недостатньо для контрнаступу цього року – NYT

Частина з обіцяних ЗСУ озброєнь ще навіть не виготовлена.

Україна найближчим часом не зможе перейти у контрнаступ для звільнення своїх територій від російських окупаційних військ. Не менше ніж пів року українські збройні сили будуть перебувати в обороні внаслідок повільної доставки західного озброєння та боєприпасів. Частина зброї та боєприпасів, які обіцяні Києву, ще навіть не виготовлені.

Про це з посиланням на джерела в оборонній галузі США пише The New York Times.

Нові ракети, броньована техніка, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, які мають бути доставлені зі Сполучених Штатів та країн Євросоюзу, зможуть опинитися на лінії фронту в Україні не раніше ніж за декілька тижнів, а можливо і місяців. Частина нової зброї, яка обіцяна країнами НАТО під час вашингтонського саміту, ще не придбана або не виготовлена.

Більшість з обіцяного Україні на саміті НАТО є довгостроковими зобов'язаннями. Частина з цих зобов'язань має бути реалізованою не пізніше наступних 10 років. Серед таких зобов'язань створення нового координаційного центру, який керуватиме постачанням озброєння та навчанням українських військових за стандартами НАТО.

Згадані зобов'язання остаточно розв'яжуть, на думку високопоставленого представника НАТО, якого цитує видання, проблему інтеграції України до Північноатлантичного альянсу. Високопоставлений чиновник, який має відношення до питань оборони в Сполучених Штатах, зазначив журналістам видання, що українські збройні сили змушені будуть тримати оборону мінімум шість наступних місяців.

Водночас аналітики та американські офіційні особи говорять про те, що ситуація на полі бою в Україні суттєво змінилася за декілька останніх тижнів. Цьому посприяла допомога у розмірі 61 млрд доларів, яка була схвалена конгресом ще у травні і наразі реалізується у вигляді воєнної допомоги на лінії фронту. Завдяки цій допомозі Україні вдалося стабілізувати ситуацію біля Харкова та сповільнити просування російських окупаційних військ на сході країни в районі Донецька.

Як зазначає видання, два роки широкомасштабного вторгнення в Україну показали, що російсько-українська війна активно вичерпала запаси зброї у союзників по НАТО. Ця війна продемонструвала повільність дій урядів альянсу та роботи комерційних виробників, які мали б швидко збільшити кількість виготовленої зброї та боєприпасів.