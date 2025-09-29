Оборонна промисловість рф не зупиниться після війни в Україні — Bloomberg

У кремля є плани монетизувати "надлишкову" зброю.

російська економіка дедалі глибше занурюється у мілітаризацію: навіть після можливого завершення війни проти України кремль не планує скорочувати витрати на оборону. Роки рекордних державних замовлень переорієнтували промисловість росії на виробництво військової техніки та залучили сотні тисяч робітників.

Про це пише Bloomberg.

Такий підхід утримує економіку від спаду, але робить її вразливою та залежною від постійного військового виробництва. Диктатор рф владімір путін наголошує на довгостроковій потребі у потужних збройних силах. Західні аналітики побоюються, що протягом п’яти років ці сили можуть бути застосовані проти країн НАТО.

Виробництво військової техніки в росії зросло до безпрецедентних масштабів: план постачання броньованих машин до вторгнення 2022 року становив близько 400 одиниць на рік, тепер ця цифра зросла у десять разів. Значно розширено виробництво дронів — у 2023 році виготовлено 140 тисяч, а минулого року — вже 1,5 мільйона.

Фінансовий тягар цих програм величезний: офіційні витрати на оборону за 2022–2024 роки перевищили 22 трильйони рублів (понад 260 млрд доларів), і немає ознак скорочення витрат у найближчі три роки. Аналітики порівнюють нинішню політику з досвідом СРСР після Другої світової війни, коли військова мобілізація стала основою для лідерства у світовому експорті озброєнь.

Росія вже активно повертається на міжнародні ринки зброї. "Рособоронекспорт" повідомляє про рекордний портфель замовлень на 60 млрд доларів, що забезпечує багаторічні контракти для заводів. За оцінками Центру аналізу світової торгівлі зброєю, у перші чотири роки після війни рф може експортувати озброєнь на суму до 19 млрд доларів.

Аналітики застерігають, що високий попит на зброю не зможе підтримувати нинішні темпи виробництва, що може призвести до скорочення робочих місць та зарплат. Крім того, потенційні клієнти ризикують потрапити під тиск Заходу, як це сталося з Індією через закупівлі російської нафти.

Попри це, путін закликає до створення продукції подвійного призначення та співпраці оборонних підприємств з цивільними секторами — суднобудуванням, авіацією, електронікою, медициною та сільським господарством. Проте головною метою залишається підтримка боєздатних збройних сил та високого рівня військового виробництва.

Навіть у умовах санкцій росія продовжує отримувати стратегічно важливий титан, необхідний для виготовлення ракет, від країн Заходу. Експерти відзначають, що завдяки цьому виробничий потенціал рф залишається високим, забезпечуючи випуск тисяч боєприпасів, які використовуються у війні проти України.