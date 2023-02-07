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Обсяг брухту від знищеної російської техніки становить 250 тисяч тонн – УАВтормет

07 лютого 2023, 14:53
Обсяг брухту від знищеної російської техніки становить 250 тисяч тонн – УАВтормет
Фото: dpsu.gov.ua
Загальний обсяг російської техніки, знищеної в Україні за час повномасштабного вторгнення, оцінюється приблизно у 250 тисяч тонн.

Про це в інтерв’ю Мінпрому розповів президент Української асоціації вторинних металів Володимир Бублей.

Він нагадав, що за законом, уся знищена російська техніка вважається власністю держави. Тож без відповідних дозвільних документів від Міністерства оборони жоден металургійний комбінат її не прийме.

"Всі ті знищені три тисячі танків – це приблизно 120 тис тонн металобрухту. А загальний обсяг знищеної російської техніки, яка ще іржавіє на українських полях, ми оцінюємо приблизно у 250 тис тонн. Так, рано чи пізно вся ця техніка опиниться на українських меткомбінатах, але якогось суттєвого впливу на ринок металобрухту за обсягами вона не матиме", – зазначив Бублей.

До того ж, за словами очільника УАВтормету, для виробництва військової техніки використовуються різні марки сталі, а також кольорових металів, що ускладнює перероблення таких відходів. Щодо загальних обсягів заготівлі брухту цього року, за прогнозами Асоціації, він сягне близько 900-950 тисяч тонн.

"Якщо ми прогнозуємо виплавку сталі на рівні 6 млн тонн, то заготівля становитиме близько 900-950 тисяч тонн. Традиційно основний наш споживач – все ж таки внутрішній ринок. Призупинили закупівлю Інтерпайп чи Каметсталь – і всі сидять, чекають, коли можна буде туди щось продавати. Тому такий прогноз збору брухту – він реалістичний", – зауважив глава УАВтормету.

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