Очевидно, що суспільство не хоче йти недемократичним шляхом – президентка Грузії

Нині Грузія перебуває "на дуже важливому для нашого майбутнього перехресті".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала протести в країні у зв’язку з ухваленням у першому читанні суперечливого законопроєкту про "іноагентів", закликавши владу утриматись від насильства щодо демонстрантів.

Про це вона сказала в інтерв’ю CNN, з посиланням на Interpressnews.

На думку президентки Грузії, "цілком очевидно, що населення країни не хоче обирати недемократичний шлях", бо кожного разу в новітній історії Грузії воно обирало європейське майбутнє та європейські цінності.

"Очевидно, що законопроєкт, який був представлений, і на який я, як уже заявила, накладу вето, – це закон, який суперечить всім принципам, які відстоює Європейський Союз, і це відбувається в той час, коли ми чекаємо на рішення, пов'язане з наданням статусу кандидата", – зауважила Зурабішвілі.

Вона наголосила, що нині Грузія перебуває "на дуже важливому для нашого майбутнього перехресті", й протестувальники своїми діями "чітко кажуть, що хочуть бути в Європі".

"Якщо парламент, більшість, правляча партія не відчуває відповідальності перед своїм населенням, то це їхні проблеми", – підкреслила грузинська президентка й наголосила на своїй підтримці європейського майбутнього Грузії.

Як відомо,парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

Нагадаємо, сьогодні 9 березня парламентська більшість партії "Грузинська мрія" відкликала вже ухвалений у першому читанні проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу", що спричинив масові протести.

"Ми бачимо, що ухвалений законопроєкт викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла представити законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину населення. На законопроєкт було наклеєно неправдивий ярлик "російського закону", а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу", - йдеться у спільній заяві, оприлюдненій від імені Політради Грузинської мрії, "Сили народу" і парламентської більшості.