Очільник МЗС України відреагував на заяву Сіярто

25 серпня 2025, 09:55
Очільник МЗС України відреагував на заяву Сіярто
Фото: МЗС України
Сибіга порадив стати Угорщині незалежними від росії, як решта Європи.
Не треба вказувати українському президенту Володимиру Зеленському, що робити та говорити й коли.
 
Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у себе на сторінці в соцмережі Х. 
 
Також Сибіга зазначив, що Зеленський є президентом України, а не Угорщини. 
 
"Енергетична безпека Угорщини у ваших руках. Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від росії, як і решта Європи", - дав пораду Угорщині голова МЗС України. 
 
Нагадаємо, що на пресконференції з нагоди Дня Незалежності України президент України Володимир Зеленський обіграв слово дружба й заявив, що Україна завжди підтримували дружбу з Угорщиною, але тепер існування "Дружби" залежить від позиції Будапешта. Тим самим, Зеленський натякнув, що Угорщині не варто співрацювати з росією. Ці слова міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сприйняв, як погрозу, про що й написав в соцмережі. Сірято зазначив, що Угорщина твердо відкидає погрозу українського президента. За його словами, Будапешт поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн та очікує того ж від інших. Голова МЗС Угорщини додав, що  ударами по російському нафтопроводу "Дружба" Україна порушує суверенітет Угорщини.
війна в Україніросія окупантиМЗС України

Більше публікацій

