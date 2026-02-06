Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС розглядає Туреччину як ключового партнера для миру в Україні

06 лютого 2026, 09:15
ЄС розглядає Туреччину як ключового партнера для миру в Україні
Фото з вільних джерел
Туреччина має другі за чисельністю збройні сили в НАТО та займає стратегічне положення між Європою, Близьким Сходом і Середземномор’ям.

На тлі активізації міжнародних переговорів щодо завершення війни в Україні Європейський Союз розглядає Туреччину як потенційного миротворця та регіонального посередника в Чорноморському регіоні. У Брюсселі вже роблять перші кроки до обережного зближення з Анкарою.

Про це повідомляє Politico.

У ЄС визнають стратегічну вагу Туреччини, однак підходять до відновлення відносин виважено. Причиною є застереження щодо відходу країни від демократичних стандартів і репресій проти політичних опонентів президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос у п’ятницю відвідає Туреччину. Напередодні поїздки вона заявила, що можливе завершення війни в Україні суттєво змінить безпекову ситуацію в Європі, зокрема в Чорноморському регіоні.

"Мир в Україні змінить реалії в Європі, особливо в Чорному морі. Туреччина буде для нас дуже важливим партнером", — зазначила Кос.

Вона підкреслила, що підготовка до миру і стабільності на континенті передбачає формування міцного партнерства з Анкарою.

Туреччина має другі за чисельністю збройні сили в НАТО та займає стратегічне положення між Європою, Близьким Сходом і Середземномор’ям. Контроль над Босфором забезпечує їй вагомий вплив на безпеку в Чорному морі.

Анкара вже відігравала важливу роль у посередництві під час укладення Чорноморської зернової угоди в липні 2022 року, яка дозволила відновити експорт українського зерна морським шляхом.

Крім того, Туреччина заявляла про готовність направити миротворчі сили в Україну у разі досягнення домовленостей із росією, а також про намір відігравати провідну роль у забезпеченні безпеки в Чорноморському регіоні.

Водночас відносини між ЄС і Туреччиною останніми роками залишаються напруженими. Попри статус кандидата на вступ до Євросоюзу, переговори щодо членства фактично заморожені з 2018 року.

Втім, зміна геополітичної ситуації та нова конфігурація трансатлантичних і торговельних відносин можуть сприяти перегляду підходів.

"Світ змінюється, а історія прискорюється. Відносини між Туреччиною та ЄС також потребують адаптації. Ці відносини можуть зміцнитися, спираючись на взаємні інтереси", — заявив посол Туреччини в ЄС Япрак Балкан.

У Брюсселі поки не планують відновлювати переговори про членство Туреччини, однак Кос наголосила на необхідності "свіжого погляду" на двосторонні відносини.

"Мій візит до Анкари спрямований на відновлення довіри та вивчення того, як ми можемо покращити наші економічні відносини для обох сторін", — зазначила вона.

Тим часом 5 лютого в Абу-Дабі завершився другий раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни за участю України, росії та США.

ТуреччинаЄвросоюзвійна в Україні

Останні матеріали

Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється