ЄС розглядає Туреччину як ключового партнера для миру в Україні

Туреччина має другі за чисельністю збройні сили в НАТО та займає стратегічне положення між Європою, Близьким Сходом і Середземномор’ям.

На тлі активізації міжнародних переговорів щодо завершення війни в Україні Європейський Союз розглядає Туреччину як потенційного миротворця та регіонального посередника в Чорноморському регіоні. У Брюсселі вже роблять перші кроки до обережного зближення з Анкарою.

Про це повідомляє Politico.

У ЄС визнають стратегічну вагу Туреччини, однак підходять до відновлення відносин виважено. Причиною є застереження щодо відходу країни від демократичних стандартів і репресій проти політичних опонентів президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос у п’ятницю відвідає Туреччину. Напередодні поїздки вона заявила, що можливе завершення війни в Україні суттєво змінить безпекову ситуацію в Європі, зокрема в Чорноморському регіоні.

"Мир в Україні змінить реалії в Європі, особливо в Чорному морі. Туреччина буде для нас дуже важливим партнером", — зазначила Кос.

Вона підкреслила, що підготовка до миру і стабільності на континенті передбачає формування міцного партнерства з Анкарою.

Туреччина має другі за чисельністю збройні сили в НАТО та займає стратегічне положення між Європою, Близьким Сходом і Середземномор’ям. Контроль над Босфором забезпечує їй вагомий вплив на безпеку в Чорному морі.

Анкара вже відігравала важливу роль у посередництві під час укладення Чорноморської зернової угоди в липні 2022 року, яка дозволила відновити експорт українського зерна морським шляхом.

Крім того, Туреччина заявляла про готовність направити миротворчі сили в Україну у разі досягнення домовленостей із росією, а також про намір відігравати провідну роль у забезпеченні безпеки в Чорноморському регіоні.

Водночас відносини між ЄС і Туреччиною останніми роками залишаються напруженими. Попри статус кандидата на вступ до Євросоюзу, переговори щодо членства фактично заморожені з 2018 року.

Втім, зміна геополітичної ситуації та нова конфігурація трансатлантичних і торговельних відносин можуть сприяти перегляду підходів.

"Світ змінюється, а історія прискорюється. Відносини між Туреччиною та ЄС також потребують адаптації. Ці відносини можуть зміцнитися, спираючись на взаємні інтереси", — заявив посол Туреччини в ЄС Япрак Балкан.

У Брюсселі поки не планують відновлювати переговори про членство Туреччини, однак Кос наголосила на необхідності "свіжого погляду" на двосторонні відносини.

"Мій візит до Анкари спрямований на відновлення довіри та вивчення того, як ми можемо покращити наші економічні відносини для обох сторін", — зазначила вона.

Тим часом 5 лютого в Абу-Дабі завершився другий раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни за участю України, росії та США.