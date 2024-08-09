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ПОЛІТИКА

Очільник оборонного комітету Бундестагу підтвердив законність використання німецької зброї Україною в Курській області

09 серпня 2024, 15:50
Очільник оборонного комітету Бундестагу підтвердив законність використання німецької зброї Україною в Курській області
Фото: РБК-Україна
Зокрема, мова йде про використання бронетехніки.

Очільник оборонного комітету німецького парламенту Маркус Фабер вважає, що під час операції в Курській області збройні сили України абсолютно законно використовують зброю, яка була передана Німеччиною.

Про це повідомляє Bild, посилаючись на коментар очільника комітету Бундестагу.

Маркус Фабер підкреслив, що після того, як німецька зброя була передана Україні, вона є українською зброєю. Це стосується як бойових машин піхоти Marder, так і танків Leopard-2.

Напередодні коментаря керівника оборонного комітету Бундестагу деякі аналітики та оглядачі заявили, що Україна не робила запит до Німеччини щодо використання німецької зброї на території росії. Позицію керівника комітету німецького парламенту підтримав представник Міністерства оборони ФРН, який у відповіді на запит журналістів видання зазначив, що федеральний німецький уряд підтримує Україну в її оборонній боротьбі проти російського агресора. Також у відповіді зазначається, що канцлер Олаф Шольц публічно оголосив про дозвіл використання німецької зброї на прикордонній території російської федерації під час наступу військ агресора на Харків.

Інші експерти, які прокоментували виданню застосування Україною німецької зброї на території Курської області, вказали, що москва, ймовірно, сприймає це як образу, проте не буде застосовувати жодних дій проти Німеччини. Також Німеччина навряд чи, навіть використовуючи канали зв'язку через Сполучені Штати Америки, буде вимагати від України пояснень або скаржитися на дії українських збройних сил.

Ще один експерт, спеціаліст з зовнішньої політики та консультант однієї з впливових німецьких політичних сил, зазначив, що територія країни-агресора є зоною бойових дій і атака на військові об'єкти є законною з погляду міжнародного права.

Нагадаємо, Українські офіційні особи звернулися до Вашингтона з проханням дозволити їм використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження аеродромів, які росія використовує для атак на Україну — таке рішення у разі схвалення, може надати Києву можливість утримувати території в Курській області.

НімеччиназброяЗСУКурськ

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