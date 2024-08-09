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ПОЛІТИКА

Третій день боїв у Курській області: Україна готує підґрунтя для переговорів – WP

09 серпня 2024, 15:15
Третій день боїв у Курській області: Україна готує підґрунтя для переговорів – WP
iakursk.ru
Таке політичне рішення може надати ЗСУ певні важелі впливу.

Третій день тривають бої в Курській області росії. Вже десятки російських солдатів загинули або потрапили в полон. Ці події можуть відвернути увагу російських військ від інших ділянок фронту. Натомість аналітики припускають, що Київ може намагатися отримати важелі впливу на будь-які майбутні переговори з кремлем.

Про це пише The Washington Post.

Українські офіційні особи звернулися до Вашингтона з проханням дозволити їм використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження аеродромів, які росія використовує для атак на Україну — таке рішення у разі схвалення, може надати Києву можливість утримувати території в Курській області.

"Це дасть важелі впливу, необхідні для переговорів з росією — ось про що йдеться", — сказав радник Зеленського.

Крім того, радник президента Володимира Зеленського на умовах анонімності заявив, що ЗСУ захопили близько 100 кв. км в Курській області, натомість в матеріалі журналу росія втратила повний контроль над щонайменше 350 кв. км своєї території з моменту початку операції в Курській області.

Нагадаємо, що 6 серпня невідомі військові прорвали кордон у Курській області. І хоча офіційно Україна досі не підтвердила свою причетність, диктатор владімір путін традиційно назвав це "провокацією ЗСУ". Тим часом президент Володимир Зеленський, коментуючи події там,зауважив, що справедливий мир можливий лише через справедливу силу. 

КурськЗСУвійна

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