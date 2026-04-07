Окупанти атакували міськраду в Прилуках та податкову в Новгороді-Сіверському
07 квітня 2026, 12:10
Війська рф поцілили безпілотниками по центральних районах міст.
Війська рф завдали ударів по центру міст Прилуки та Новгород-Сіверський, що в Чернігівській області.
Про це повідомили Чернігівська ОВА та поліція.
Війська рф поцілили безпілотниками по центральних районах міст. Там спалахнули пожежі адміністративних будівель, пошкоджень та руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, навколишні житлові будинки, транспортні засоби.
Так, у Новгороді-Сіверському удар припав по будівлі державної податкової інспекції. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків та приватне авто.
У Прилуках спалахнула будівля міської ради. За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей.