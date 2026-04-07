Окупанти атакували міськраду в Прилуках та податкову в Новгороді-Сіверському

Війська рф завдали ударів по центру міст Прилуки та Новгород-Сіверський, що в Чернігівській області.

Про це повідомили Чернігівська ОВА та поліція

Війська рф поцілили безпілотниками по центральних районах міст. Там спалахнули пожежі адміністративних будівель, пошкоджень та руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, навколишні житлові будинки, транспортні засоби.