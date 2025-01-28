ООН допоможе Україні оцінити збитки від аварії танкерів у Чорному морі

Аварія сталася 15 грудня 2024 року, коли два російські нафтові танкери потрапили в аварію в Керченській протоці, і мазут почав витікати в море.

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) надасть технічну допомогу Україні для оцінки збитків, завданих екосистемі Чорного моря через аварію двох російських нафтових танкерів у Керченській протоці в грудні минулого року.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

ЮНЕП підкреслила важливість співпраці з Комісією із захисту Чорного моря від забруднення, яка має відповідні повноваження для оцінки та відновлення екологічної ситуації в регіоні. Секретаріат організації також готовий співпрацювати з Міжнародною морською організацією, щоб посилити контроль за дотриманням екологічних стандартів морськими суднами.

Аварія сталася 15 грудня 2024 року, коли два російські нафтові танкери потрапили в аварію в Керченській протоці, і мазут почав витікати в море. 24 січня витік досяг узбережжя Одещини, де мазут потрапив на піщаний пересип в рекреаційній зоні "Катранка", біля Дунайського біосферного заповідника і Національного природного парку "Тузлівські лимани".

За три дні було очищено ділянку протяжністю 200 метрів і завширшки до 70 сантиметрів, зібравши до 4 кг мазуту. Але досі існує загроза нових викидів, оскільки мільйони дрібних фракцій продовжують дрейфувати в водах північно-західної частини Чорного моря. У нацпарку "Тузлівські лимани" відсутні необхідні ресурси для оперативного реагування на ці загрози.

Зафіксовано також випадки загибелі рідкісних птахів, забруднених мазутом, зокрема гагари червоношийки, що занесені до Червоної книги України. Науковці працюють над з'ясуванням причин забруднення птахів і його зв'язку з розливом мазуту в морі.

Раніше, у січні 2024 року, мазут був зафіксований біля узбережжя Феодосії, Алушти та Судака в Криму. Водночас виявлені супутникові зображення показують, що, ймовірно, забруднення обмежується поверхневими шарами води.

Мазут, що витік із танкерів, застигає в холодні місяці і може спливти влітку, коли температура води підвищиться до +25°C.