Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ООН допоможе Україні оцінити збитки від аварії танкерів у Чорному морі

28 січня 2025, 18:51
ООН допоможе Україні оцінити збитки від аварії танкерів у Чорному морі
Аварія сталася 15 грудня 2024 року, коли два російські нафтові танкери потрапили в аварію в Керченській протоці, і мазут почав витікати в море.

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) надасть технічну допомогу Україні для оцінки збитків, завданих екосистемі Чорного моря через аварію двох російських нафтових танкерів у Керченській протоці в грудні минулого року.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

ЮНЕП підкреслила важливість співпраці з Комісією із захисту Чорного моря від забруднення, яка має відповідні повноваження для оцінки та відновлення екологічної ситуації в регіоні. Секретаріат організації також готовий співпрацювати з Міжнародною морською організацією, щоб посилити контроль за дотриманням екологічних стандартів морськими суднами.

Аварія сталася 15 грудня 2024 року, коли два російські нафтові танкери потрапили в аварію в Керченській протоці, і мазут почав витікати в море. 24 січня витік досяг узбережжя Одещини, де мазут потрапив на піщаний пересип в рекреаційній зоні "Катранка", біля Дунайського біосферного заповідника і Національного природного парку "Тузлівські лимани".

За три дні було очищено ділянку протяжністю 200 метрів і завширшки до 70 сантиметрів, зібравши до 4 кг мазуту. Але досі існує загроза нових викидів, оскільки мільйони дрібних фракцій продовжують дрейфувати в водах північно-західної частини Чорного моря. У нацпарку "Тузлівські лимани" відсутні необхідні ресурси для оперативного реагування на ці загрози.

Зафіксовано також випадки загибелі рідкісних птахів, забруднених мазутом, зокрема гагари червоношийки, що занесені до Червоної книги України. Науковці працюють над з'ясуванням причин забруднення птахів і його зв'язку з розливом мазуту в морі.

Раніше, у січні 2024 року, мазут був зафіксований біля узбережжя Феодосії, Алушти та Судака в Криму. Водночас виявлені супутникові зображення показують, що, ймовірно, забруднення обмежується поверхневими шарами води.

Мазут, що витік із танкерів, застигає в холодні місяці і може спливти влітку, коли температура води підвищиться до +25°C.

КримООНЧорне мореросія загрозамазут

Останні матеріали

Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 січня 2025, 12:30
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Технології
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Переклад iPress – 28 січня 2025, 01:06
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 27 січня 2025, 14:36
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 27 січня 2025, 12:01
Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська
Політика
Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська "еліта" не визначилася щодо поточної спроможності України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 січня 2025, 07:57
Як по маслу. росія не звертає увагу на невдоволення населення через інфляцію, годуючи військову машину – CEPA
Політика
Як по маслу. росія не звертає увагу на невдоволення населення через інфляцію, годуючи військову машину – CEPA
Переклад iPress – 24 січня 2025, 15:28
Медовий місяць тривав недовго. Як кремлівські пропагандисти перетравлюють погрози Трампа щодо санкцій – Джулія Девіс
Політика
Медовий місяць тривав недовго. Як кремлівські пропагандисти перетравлюють погрози Трампа щодо санкцій – Джулія Девіс
Переклад iPress – 24 січня 2025, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється