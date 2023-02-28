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Орбан у парламенті Угорщини підтримав "мирний план" Китаю: опозиція назвала його агентом рф

28 лютого 2023, 09:15
Орбан у парламенті Угорщини підтримав
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
На відкритті чергової сесії парламенту він озвучив низку суперечливих наративів про війну росії проти України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу в угорському парламенті в понеділок заявив, що підтримує запропонований "мирний план" Китаю, де не згадується про необхідність виведення російських військ з України.

Про це йдеться на сайті угорського уряду.

Орбан сказав, що з тривогою спостерігає, як "уся Європа крок за кроком скочується до війни".

"Європейські країни передають Україні танки та вже обговорюють винищувачі. Такими темпами можуть знайтися і ті, хто захоче ввести війська в Україну,"- вважає Орбан.

Він сказав, що Угорщина робить по-іншому: не постачає зброю Україні й тим більше не вступатиме в війну. За словами Орбана, він хоче якнайшвидшого закінчення бойових дій, бо "ніхто не може перемогти у цій війні".


На його думку, потрібно припинення вогню та мирні переговори, тому він вважає важливим мирний план Китаю та підтримує його.

Натомість,лідер опозиційної Демократичної коаліції, колишній прем'єр Ференц Дюрчань у відповідь сказав, що Орбан насправді підтримує "мир убивці".

"Вони насправді хочуть, щоб Україна здалася. Брудні думки, брудна поведінка. Насправді вони підтримують Тріанонський мир з боку України", – сказав Дюрчань.

За його словами, потрібно розібратися, чому Орбан став на бік путіна.

"Чи можливо, що прем'єр-міністр Угорщини є агентом росії?" – сказав Дюрчань.

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