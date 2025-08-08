Орбан закликає Макрона і Мерца вести переговори з путіним щодо миру в Україні

Він вважає, що проблема полягає в тому, що Європа нібито не бажає взаємодіяти з путіним, а також Орбан "не радий, що ЄС заснув".

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повинні зустрітися з російським диктатором владіміром путіним, щоб домовитися про перемовини щодо припинення війни в Україні в якійсь "нейтральній" державі.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Kossuth.

За словами політика, в іншому випадку потенційна мирна угода за результатами перемовин президента США Дональда Трампа та путіна, буде фактично без участі Європи.

Тому Орбан наголошує, що не керівники європейських інституцій, а саме Мерц та Макрон повинні їхати до москви та вести перемовини від імені ЄС.

"Ми просимо, щоб якнайшвидше пройшов саміт між ЄС та росією, перш ніж відбудеться саміт між США та рф", - підкреслив прем'єр-міністр Угорщини.

Він додав, що зустріч лідерів ЄС з російським диктатором повинна відбутися якщо не до його зустрічі з Трампом, то хоча б після неї.

"ЄС не має сидіти вдома як ображена дитина, і якщо є проблема - треба вести переговори", - сказав Орбан.

Видання Bloomberg писало, що Трамп сказав союзникам, що мирні переговори включатимуть обмін територіями. Що саме мається на увазі під "обміном територіями", не уточнюється.

"Раніше США пропонували визнати Крим російським як частину будь-якої угоди та фактично передати контроль над частинами інших українських регіонів, які окупує росія. У рамках цих попередніх пропозицій контроль над територіями Запоріжжя та Херсонщини мав бути повернутий Україні", - підкреслили в Bloomberg.