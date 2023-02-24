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Орбан заявив, що росія не може перемогти, але її не можна заганяти в глухий кут

24 лютого 2023, 13:50
Орбан заявив, що росія не може перемогти, але її не можна заганяти в глухий кут
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Побоюючись кремлівських брязкань ядеркою, угорських політик закликає Київ і москву до припинення вогню та мирних перемовин. Цього б дуже хотілося росії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю прокремлівською позицією, заявив, що росія не може перемоги у війні, яку сама ж розпочала.

Про це голова уряду Угорщини написав у своєму Twitter.

Проте він також не розуміє того, як зможе перемогти Україна, позаяк протистоїть країні, у якої є ядерна зброя. 

"росія не може перемогти, тому що весь західний світ став за Україну. Водночас росія є ядерною державою, а ядерну державу не можна заганяти в кут, бо це може спровокувати ядерну війну. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори. Чим швидше, тим краще", – пише Орбан у своєму мікроблозі.

Нагадаємо, Орбан відомий своїми скандальними заявами та навіть цинічними заявами щодо України та підтримкою москви.

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