Орбан заявив, що росія не може перемогти, але її не можна заганяти в глухий кут
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю прокремлівською позицією, заявив, що росія не може перемоги у війні, яку сама ж розпочала.
Про це голова уряду Угорщини написав у своєму Twitter.
Проте він також не розуміє того, як зможе перемогти Україна, позаяк протистоїть країні, у якої є ядерна зброя.
"росія не може перемогти, тому що весь західний світ став за Україну. Водночас росія є ядерною державою, а ядерну державу не можна заганяти в кут, бо це може спровокувати ядерну війну. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори. Чим швидше, тим краще", – пише Орбан у своєму мікроблозі.
Нагадаємо, Орбан відомий своїми скандальними заявами та навіть цинічними заявами щодо України та підтримкою москви.