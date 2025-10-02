Орбан звинувачує ЄС у "провоєнних намірах" щодо України

Угорський прем’єр вчергове висловився проти вступу України до ЄС та фінансової допомоги Києву.

Саміт європейських лідерів у Копенгагені ясно показав, що брюссельці хочуть війни, віддати гроші Києву та будь-що знайти спосіб пришвидшити вступ України до європейської спільноти.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму дописі на Х.

"Копенгаген, другий день. Ситуація серйозна. На столі лежать відверто провоєнні пропозиції. Вони хочуть передати кошти ЄС Україні. Намагаються прискорити вступ України за допомогою різноманітних юридичних хитрощів. Хочуть фінансувати постачання зброї", — наголосив Орбан.

Він підкреслив, що продовжить стояти "на угорській позиції" та додав, що "наступні місяці будуть пов’язані із загрозою війни". Прем’єр Угорщини попросив підтримки у політичної спільноти та "кожного угорця, який прагне миру".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час саміту лідерів ЄС у Копенгагені різко критикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звинувативши його у блокуванні обговорень щодо оборонних потреб блоку.