Пакистан готовий посприяти переговорам США та Ірану для завершення війни

30 березня 2026, 11:51
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог із його 15-пунктного мирного плану.

Пакистан заявив про готовність провести переговори між США та Іраном щодо завершення конфлікту на Близькому Сході вже найближчими днями.

Про це 29 березня повідомив міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар.

Перед цим він зустрівся зі своїми колегами із Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту в Ісламабаді, де обговорювали шляхи припинення війни. Дар зазначив, що обидві сторони — Іран і США — висловили "повну підтримку та довіру" до зусиль Пакистану щодо організації переговорів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог із його 15-пунктного мирного плану. "Вони погодилися з більшістю пунктів. Чому б їм цього не робити? Ми попросили 15 речей, і ми будемо просити ще про кілька інших", — зазначив він.

Як демонстрацію готовності до домовленостей Іран передав США 20 суден із нафтою, які пройдуть через Ормузьку протоку 30 березня. Минулого тижня Трамп повідомляв, що під час переговорів сторони досягли угоди щодо низки ключових пунктів, серед яких — відмова Ірану від створення ядерної зброї. У зв’язку з цим США призупинили удари по енергетичних об’єктах Ірану до 6 квітня.

За планом Трампа, американську сторону у перемовинах представляють спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а Іран — високопоставлена особа, ймовірно спікер парламенту Мохаммед-Багер Галібаф, який, однак, заперечував проведення переговорів із США.

План передбачає також обмеження оборонних можливостей Тегерану, припинення діяльності регіональних проксі-угруповань, відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та передачу високозбагаченого урану США.

