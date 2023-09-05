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Папа Франциск дивно виправдався за слова про "велич росії" – Reuters

05 вересня 2023, 09:09
Папа Франциск дивно виправдався за слова про
Фото: РБК-Україна
Понтифік виправдовується тим, що його заява була невдало сформульована.

Папа Римський Франциск визнав невдалою свою нещодавню заяву, в якій він закликав росіян згадати "велику та освічену" імперію Петра Першого та Катерини Другої. У коментарі журналістам Папа назвав ті висловлювання невдало сформульованими.

Про це пише Reuters.

"Я не мав на увазі імперіалізм, коли сказав це. Можливо, це був не найкращий спосіб висловлення, але, говорячи про велику росію, я думав не стільки географічно, скільки культурно", — виправдався Франциск.

За словами Понтифіка, його скандальний коментар був непідготовленою промовою, а слова про Петра та Катерину спали йому на думку, тому що він вивчав історію росії у школі.

"російська культура має таку красу, таку глибину. Її не можна скасовувати через політичні проблеми. У росії були темні політичні роки, але спадщина є, доступна всім", — сказав він.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Папа Франциск звернувся з промовою до російських католиків. Серед іншого він вирішив нагадати росіянам про їхнє минуле.

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви спадкоємці великої росії: великої росії святих, правителів, великої росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої матінки-росії, йдіть вперед з цим. І спасибі вам. Дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", – сказав Франциск.

Ця заява очікувано викликала обурення з боку  українського МЗС. Там звинуватили Папу в пропаганді російського імперіалізму.

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