Папа Римський закликав до припинення бойових дій напередодні зустрічі Трампа і путіна

Він закликав підтримати будь-які ініціативи, спрямовані на діалог і встановлення миру

Папа Римський Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та висловив сподівання, що зустріч Дональда Трампа і путіна сприятиме мирному врегулюванню та зменшенню страждань цивільного населення.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Ми завжди повинні прагнути до припинення вогню. Насильство, багато смертей повинні припинитися. Давайте подивимося, як вони зможуть дійти згоди. Тому що після всього цього часу, яка мета війни? Ми завжди повинні прагнути до діалогу, дипломатичних зусиль, а не насильства, не зброї", - заявив Папа Римський під час звернення.

Понтифік Лев XIV висловив сподівання на конструктивний характер майбутніх переговорів між американським та російським керівництвом.