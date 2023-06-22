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ПАРЄ виступила за недопуск спортсменів з росії і білорусі до Олімпіади-2024

22 червня 2023, 21:52
ПАРЄ виступила за недопуск спортсменів з росії і білорусі до Олімпіади-2024
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій рекомендує Міжнародному олімпійському комітету не допускати спортсменів з росії та білорусі до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Асамблея наполегливо закликає національних представників МОК і національні та міжнародні спортивні федерації висловити свої заперечення щодо пропозиції МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у майбутніх Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі навіть як "нейтральним спортсменам", - йдеться в документі.

Крім того, ПАРЄ закликала МОК підтримати позицію, висловлену в минулому році, і заборонити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі і у всіх інших великих спортивних подіях до кінця війни, поки агресія триває.

Така заборона може лише зміцнити та сприяти гідним цілям миру та рівності, які втілюють Олімпійський рух і спорт загалом. Це не послаблює і не розмиває незалежність і цінності спорту”, - йдеться в документі.

ПАРЄ наголосила, що недопущенням спортсменів держав-агресорів МОК продемонструє свою прихильність цінностям Олімпійських ігор, сприяв би пошуку мирних шляхів вирішення конфліктів і надіслав би чіткий сигнал російському та білоруському урядам, що їхні дії мають наслідки і що міжнародне співтовариство солідарне з Україною.

Досвід Олімпійських ігор в Пекіні і Сочі показав, що російський режим більш ніж готовий зловживати олімпійським перемир’ям.

Зважаючи на те, що російські та білоруські елітні спортсмени отримують державну зарплату і часто є частиною військових спортивних команд, здається неможливим, щоб вони продемонстрували свій нейтралітет і дистанцію щодо цих режимів, не кажучи вже про те, щоб зробити будь-які заяви проти війни”, - написано в документі.

Раніше ПАРЄ підтримала вступ України до НАТО і Формулу миру.

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