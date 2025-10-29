Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

ПАРЄ закликає Грузію зупинити демократичний регрес та заборону опозиції

29 жовтня 2025, 19:21
ПАРЄ закликає Грузію зупинити демократичний регрес та заборону опозиції
Фото: Zaxid.net
У ПАРЄ висловили глибоку стурбованість рішенням Грузинської мрії звернутися до Конституційного суду з проханням заборонити три з чотирьох опозиційних партій.

Спроби грузинського уряду заборонити три основні опозиційні сили можуть призвести до "однопартійної диктатури" в країні.

Про це йдеться у заяві Едіт Естрели та Сабіни Чудич - співдоповідачок ПАРЄ з питань моніторингу ситуації в Грузії. 

Вони висловили "глибоку стурбованість" рішенням "Грузинської мрії" звернутися до Конституційного суду з проханням заборонити три з чотирьох опозиційних партій.

"Як підкреслила Асамблея у своїй нещодавній резолюції про підтримку демократії та верховенства права в Грузії, заборона демократичної опозиції фактично призведе до встановлення однопартійної диктатури і буде несумісною з членством у Раді Європи", - йдеться у заяві.

"Грузинську мрію" закликали переглянути своє рішення і зупинити стрімкий демократичний регрес у країні.

Зазначається, що Естрела та Чудич мають намір провести місію з встановлення фактів у Тбілісі до кінця року.

Нагадаємо, 28 жовтня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що керівна партія Грузинська мрія подає позов до Конституційного суду з метою визнання трьох найбільших опозиційних партій - Коаліцію за зміни, Єдиний національний рух та блок Сильна Грузія - незаконними.

ПАРЄопозиціяГрузіядемократія

