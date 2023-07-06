Пекін може змінити свою позицію щодо російської війни проти України – NYT

Після заколоту "Вагнера" велика ставка Сі на російського лідера виглядає не такою вже й безпечною.

Коли Сі Цзіньпін зійшов на вершину китайської влади десять років тому, він бачив у владімірі путіні сильного лідера, який поділяв його ворожість до міжнародної системи, в якій домінує Захід. Їх зблизила спільна параноя щодо загроз їхньому правлінню. Тож вони обмінювалися найкращими практиками для встановлення контролю всередині своїх країн і для того, щоб зробити світ більш пристосованим до їхніх авторитарних поривів. Сі Цзіньпін називав путіна своїм "найкращим і найбільш близьким другом".

Після заколоту "Вагнера" велика ставка Сі на російського лідера виглядає не такою вже й безпечною.

Про це пише в статті для New York Times радник президента Барака Обами з питань Китаю Раян Хасс.

"Катастрофічна російська війна, кульмінацією якої стало скасоване минулого місяця повстання ватажка «Вагнера» Євгенія Прігожина, показали путінську росію такою, якою вона є: ослабленою, непередбачуваною ядерною державою на кордоні з Китаєм, з підбитим лідером, чиє довгострокове правління вже не гарантоване", - йдеться в статті.

На його думку, Сі Цзіньпін не може дозволити собі повністю відмовитися від путіна. Він занадто багато вклав у ці відносини, і росія залишається корисною для Китаю. Але дружба, яка викликала таке занепокоєння на Заході, ймовірно, досяг свого піку.

Автор помітив ознаки того, що дружба Сі Цзіньпіна і путіна почала ставати холоднішою. Пекін лише стримано відреагував на епізод з "Вагнером", назвавши його "внутрішньою справою" росії. Але натяки на тривогу через невдалий заколот з'явилися в китайських державних ЗМІ.

Китай може бути змушений скоригувати свою позицію щодо війни в Україні. Досі, озвучуючи заклики до миру в пів сили, Пекін надавав москві критично важливе дипломатичне прикриття, виправдовуючи російську війну як необхідність для перешкоджання розширенню НАТО або як спровоковану Заходом.

Хоча вже давно існують ознаки того, що китайські лідери не повністю підтримують війну путіна проти України, конфлікт спочатку давав Китаю надію на те, що він відверне увагу Америки від Азії, де Пекін намагався розширити свій вплив. Цього не сталося. Натомість Вашингтон і його азійські союзники встановили сильнішу військову присутність на периферії Китаю після початку війни в Україні і сьогодні більш згуртовано намагаються обмежити китайський доступ до критично важливих технологій.

Сі Цзіньпін рішуче налаштований зірвати західні зусилля зі стримування Пекіна. Вороже налаштована Європа ускладнить це завдання. Ізоляція росії тисне на Китай, змушуючи його шукати кращі відносини з Європою, щоб не допустити її об'єднання зі США. Одним з найкращих способів для Пекіна досягти цього було б більш рішуче позиціонувати себе як миротворця в конфлікті на порозі Європи.

"Можна очікувати, що обидві сторони будуть підтримувати видимість того, що все йде як завжди. Але Сі Цзіньпін мало що виграє, посилюючи підтримку путіна, чиї проблеми не допомагають китайським грандіозним планам", - вважає автор.

Залишається багато питань без відповіді щодо наслідків послаблення влади путіна в росії. Одним з них є те, наскільки добре Сі Цзіньпін зможе зорієнтуватися, коли його партнера не стане.