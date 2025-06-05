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ПОЛІТИКА

Пентагон: Безпека НАТО не може залежати лише від США

05 червня 2025, 13:36
Пентагон: Безпека НАТО не може залежати лише від США
wikimedia.org
Як відзначив Гегсет, союзники США по НАТО не можуть покладатись на Вашингтон в питаннях своєї оборони й повинні активізувати власні зусилля.

Сполучені Штати Америки (США) підтримують стримування та мир через силу. Втім, безпека країн-членів НАТО не може залежати від Вашингтона. 

Про це заявив голова Міністерства оборони США Піт Гегсет, якого цитує Politico. 

Як відзначив Гегсет, союзники США по НАТО не можуть покладатись на Вашингтон в питаннях своєї оборони й повинні активізувати власні зусилля. 

"Штати пишаються тим, що знаходяться тут, разом із нашими союзниками, але наше послання залишатиметься чітким: це стримування і мир через силу, але це не може бути залежність... Це не може бути і не буде залежністю від Америки. Це не може бути лише можливостями США", - заявив голова Пентагону напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Politico додає, що під час сьогоднішньої зустрічі міністри ймовірно домовляться про нові цілі й можливості щодо військового обладнання, а також підготують ґрунт для угоди наприкінці цього місяця про нову ціль щодо витрат на оборону в розмірі 5% від ВВП. 

Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував країни-члени НАТО за недостатні витрати на оборону. Він наголошував, що Штати нібито несуть непропорційно велику частку фінансового тягаря Альянсу й вимагав, щоб європейські союзники збільшили власні оборонні бюджети.

НАТОПентагонПіт Гегсет

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