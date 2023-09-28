Відповідальний за фінансову звітність Міністерства оборони США Майк Маккорд заявив, що Пентагон до кінця року має зброї для України на 5 мільярдів доларів, але лише 1,6 мільярда для її заміщення.

Про це Маккорд повідомив в інтерв'ю Bloomberg.

Як зазначається, Зброя, яку Пентагон передає Україні, зазвичай береться зі складів, а кошти відомства спрямовують на укладання контрактів з оборонними компаніями для її заміщення.

Представник Пентагону пояснив, що без затвердження додаткового фінансування в Конгресі США американське Міноборони може розпоряджатись лише 1,6 мільярда доларів для укладання контрактів на заміщення.

"Хочеться постійно поповнювати запаси й надсилати промисловості сигнал про постійний попит на фінансування та контракти, щоб підтримувати темп. І нам уже довелось його сповільнити, бо ми бачимо реальну перспективу шатдауну", – сказав Маккорд.

За умови, що до кінця суботи Конгрес не схвалить і президент США не підпише законопроєкти про фінансування федеральних органів влади – довгострокові чи тимчасові, у країні настане шатдаун.

Ще в серпні Білий дім запропонував Конгресу схвалити 40 мільярдів доларів додаткового фінансування до кінця року, 24 мільярди з яких мали піти на допомогу Україні та пов'язані з нею потреби. Але проти цього виступило праве крило республіканців у Палаті представників США.

Днями сенат США розглядав проєкт для запобігання шатдауну: Україні можуть надати $6 млрд.