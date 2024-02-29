Пентагон обмірковує новий план швидкої доставки зброї в Україну – NYT

Короткостроковий захід несе в собі політичні і військові ризики, адже адміністрація Байдена розглядає, чи варто знову використовувати запаси США.

Про це пише американська щоденна газета The New York Times.

Адміністрація президента США зараз розглядає можливість надання екстреної військової допомоги Україні за рахунок власних запасів американської армії. Цей план зараз "на столі" в Білому домі, заявили поінформовані посадовці газеті.

Вони сказали, що такий крок був би короткостроковим заходом, аби допомогти українським збройним силам, допоки Конгрес не вийде з багатомісячного глухого кута та не затвердить більший пакет військової допомоги Україні.

"Це те, що, як я знаю, є на столі", - сказав сенатор-демократ Джек Рід.

Він нещодавно повернувся з України, сказав, що підтримає такий проміжний захід, "щоб виграти час".

На сьогодні Пентагон має повноваження передати Україні зброї з власних запасів на загальну суму близько 4 мільярдів доларів, проте в грудні вичерпався окремий фонд, за рахунок якого Пентагон міг одразу поповнювати власні запаси, компенсуючи передане українцям.

Відтоді Вашингтон не наважувався ризикувати готовністю американських військових і позбавляти їх частини складських запасів заради підтримки України.

"Це мислення змінюється, головним чином через дедалі жахливіше становище України на полі бою. Західні офіційні особи та аналітики кажуть, що українські сухопутні сили поступаються [ворогу] за чисельністю особового складу та озброєння, не мають артилерії, зброї протиповітряної оборони та інших боєприпасів, і вони перебувають у, можливо, найнебезпечнішому становищі з часу перших місяців війни", – пише газета.

Але деякі чиновники побоюються, що передача Україні боєприпасів за рахунок запасів армії США лише зменшить тиск на Конгрес і знизить шанси на ухвалення нової програми довгострокової допомоги Україні.

Це також піддало б адміністрацію Байдена критиці з боку республіканців, які звинуватять Білий дім у завданні шкоди США на тлі зростання глобальної військової напруженості.

Ми вчопа писали, що Пентагон розглядає можливість використання останнього джерела військового фінансування України.