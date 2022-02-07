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Пентагон підтвердив відступ росіян з острова Зміїний

Тепер в України буде можливість відкрити морські порти
У Пентагоні підтвердили відступ росіян з о. Зміїний у Чорному морі в результаті професійних обстрілів з боку ЗСУ.
Пентагон підтвердив відступ росіян з острова Зміїний Фото: з вільного доступу

Про це повідомило представництво Пентагону.

"Міністерство оборони не вірить, що Росії можна довіряти, говорячи, що її відступ з острова Зміїний (у чорноморській зоні України) був жестом доброї волі. Ми розглядаємо цю подію як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, зокрема за допомогою ракет "Гарпун", які вони нещодавно придбали, для нападу на корабель постачання. Коли ви розумієте, наскільки безплідний і пустельний острів Зміїний, ви розумієте важливість. Таким чином, українці дуже ускладнили росіянам можливість підтримувати свої операції (і) зробили їх дуже вразливими для українських ударів. Тому, звичайно ж, Росія залишила острів", – заявив високопосадовець Міністерства оборони США, відповідаючи на питання преси Пентагону стосовно Росії та України.

В результаті відступу зі Зміїного, Україні відкрилась змога краще захищати Одесу від ворожих атак та мати можливість відкрити морські порти без контролю росії.

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02 07 2022 09:28
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