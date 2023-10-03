Пентагон попередив Конгрес США про те, що у нього закінчуються кошти для заміни озброєнь, відправлених в Україну – ЗМІ

У листі сказано, що США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування України.

Пентагон звернувся до Конгресу із закликом збільшити фінансування допомоги Україні, оскільки невдовзі можуть розпочатися проблеми з постачанням.

Про це сказано в листі контролера Пентагонаа Майкла Маккорда для лідерів Палати представників і Сенату, який є у розпорядженні у Associated Press.

У листі сказано, що США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування України в рамках Ініціативи сприяння безпеці (USAI), яка надає гроші для укладання контрактів на постачання зброї.

Маккорд зазначає, що без додаткового фінансування зараз США будуть змушені відкласти або скоротити постачання зброї ППО, боєприпасів, безпілотників та іншого озброєння, яке "критично важливе, коли росія готується до проведення зимового наступу".

У той же час, як пише контролер Пентагону, з виділених Конгресом 25,9 млрд доларів для заміни того озброєння, яке передавали Україні, залишилося 1,6 млрд доларів. Тому відомство вже було змушене уповільнити постачання деяких військ.

Нагадаємо, цими вихідними Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Це було необхідно для того, щоб не допустити призупинення роботи уряду, оскільки бюджет не змогли ухвалити у встановлений термін.